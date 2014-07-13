Глава региона отметил, что это позволит местным аграриям обеспечить стабильное производство зерновых культур.

В Калининграде ожидают рост экспорта продукции АПК за рубеж. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

По его словам, беспошлинный вывоз продукции из Калининградской области сохранится и в будущем году. Глава региона отметил, что это позволит местным аграриям обеспечить стабильное производство зерновых культур и простимулирует экспорт продукции АПК на зарубежные рынки.

Отметим, что власти Калининградской области прогнозируют урожай зерна не менее 746 тыс. тонн в 2025 году. Годом ранее из области экспортировали 467,5 тыс. тонн зерновых культур. Также на экспорт через региональный порт направляется зерно, поступающее транзитом из других регионов России.

Ранее мы сообщали, что Россия экспортировала рекордные 5,5 млн тонн пшеницы.

Фото: pxhere.com