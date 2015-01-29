На КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей из-за ПМЭФ

Ограничения будут действовать с 2 по 6 июня на участке между Софийской улицей и Ропшинским шоссе. Доступ к заправочным станциям на это время останется свободным.

В начале июня на Кольцевой автодороге Петербурга введут ограничения и перекрытия из-за проведения Петербургского международного экономического форума. На южной части КАД на пять дней закроют площадки отдыха для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 2 по 6 июня на участке с 60-го по 94-й километр КАД, между Софийской улицей и Ропшинским шоссе, будет ограничен доступ на площадки отдыха. Проезд к ним закроют водоналивными барьерами. Доступ к автозаправочным станциям на этом участке на время ограничений закрывать не будут, он останется свободным.

Также на время ПМЭФ на юге КАД запретят движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны. Движение будут регулировать патрульные экипажи Госавтоинспекции.

