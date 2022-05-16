Буксир "Капитан Ушаков" затонул у причала Балтийского завода в Петербурге

Потопление пытались предотвратить всю ночь.

Ночью у причала Балтийского завода затонул многофункциональный арктический буксир "Капитан Ушаков", принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу. Как сообщили "Фонтанке" на предприятии, судно опасно накренилось еще вечером, и всю ночь сотрудники завода пытались предотвратить его затопление.

"Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен" начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев

"Капитан Ушаков" — современный буксир проекта 23470, способный не только выполнять буксировочные операции, но и проводить эскортные операции в море, тушить пожары на плавучих и береговых объектах, а также ликвидировать возгорания топлива на воде. Судно оснащено вертолетной площадкой на корме и краном для самостоятельного выполнения грузовых операций.

Причины аварии и масштабы возможного ущерба пока не сообщаются. На месте работают специалисты, выясняющие обстоятельства происшествия.

Ранее Piter.TV сообщил, что Петербург занял второе место в России по количеству электрозаправок.

Фото: tg-канал Открытая Парадная