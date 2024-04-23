Петербург занял второе место в России по количеству электрозаправок

Лидером остаётся Москва с 900 станциями.

По данным сервиса 2ГИС, Санкт-Петербург вышел на второе место в России по количеству электрозаправочных станций. В городе насчитывается более 330 зарядных станций, что на 36% больше, чем год назад. Лидером остаётся Москва с 900 станциями, а третье место занимает Красноярск с 169 электрозаправками.

Общероссийская статистика показывает рост числа зарядных станций на 40% — их количество превысило 6 тысяч. Наиболее активное развитие инфраструктуры отмечается в курортных регионах: в Майкопе число станций увеличилось в 6 раз, в Кавминводах — до 36, в Калининграде — более чем вдвое.

Стоимость зарядки варьируется от 9 до 20 рублей за кВт⋅ч в зависимости от региона. Наибольший спрос на электрозаправки фиксируется в начале недели — по понедельникам и вторникам. Как отмечают в 2ГИС, 42% пользователей предпочитают быстрые зарядки мощностью от 25 до 100 кВт, при этом наиболее востребованы разъёмы китайского стандарта GB/T.

На фоне роста электромобилизации ПАО "Элемент" планирует до конца года запустить первое в России серийное производство силовых модулей для зарядных станций. В 2025 году ожидается выпуск первой партии в 1 тысячу модулей, а к 2026 году компания намерена выйти на мощность 10-15 тысяч изделий в год.

Фото: unsplash.com (Ernest Ojeh)