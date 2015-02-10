В России снижаются темпы ввода электрозаправок

Ситуация объясняется осторожностью инвесторов, которые видят риски в слабом развитии рынка.

В России наблюдается снижение темпов ввода электрозаправок для электромобилей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные исследования сервиса 2Chargers.

По состоянию на 1 июля текущего года в России насчитывалась 4 441 электрозарядная станция. Их мощность составляет не менее 22 кВт. Ситуация со снижением темпов ввода таких заправок объясняется осторожностью инвесторов, которые видят риски в слабом развитии рынка электромобилей в стране.

Фото: pxhere.com