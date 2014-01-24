В российских мегаполисах подорожало жилье

Средняя стоимость квартир в крупных городах страны достигла 182,3 тысячи рублей за "квадрат".

В российских мегаполисах зафиксировали рост стоимости жилья. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные группы "Плюс".

Средняя стоимость квартир в крупных городах страны в июле нынешнего года достигла 182,3 тысячи рублей за "квадрат". Этот показатель превысил июньский на 1,3%. Эксперты отмечают, что причиной роста цен на жилье стал резкий рост интереса к недвижимости. Сильнее всего подорожало жилье в Москве (+12,5%).

Фото: pxhere.com