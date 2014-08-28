Средняя площадь квартир в новостройках Петербурга сократилась на 3 квадратных метра

Средняя площадь квартир в новостройках Санкт-Петербурга сократилась на 3 кв. м за три года — теперь она составляет 40,5 кв. м против 43,5 кв. м в 2022 году. Такие данные 4 августа 2025 года приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

По данным ЕРЗ, в России средний метраж квартиры — 48,7 кв. м, но в Петербурге показатель ниже. Особенно заметно уменьшение площади студий: если раньше они занимали около 30 кв. м, то сейчас редко превышают 24–25 кв. м.

Анжелика Альшаева, коммерческий директор ГК "КВС", заявила, что спрос сместился в сторону доступного жилья. Покупатели чаще выбирают квартиры для первой недвижимости или сдачи в аренду. Застройщики адаптируют проекты под снижение платежеспособности.

Мария Орлова, коммерческий директор ГК "А101" в Петербурге, отметила, что тенденция затронула все классы жилья. Даже в бизнес-сегменте теперь появляются студии и компактные одно- и двухкомнатные квартиры, хотя раньше стандартом считались площади от 100 кв. м.

Орлова подчеркнула, что функциональность сохраняется: в компактных санузлах остаются ванны и раковины, а жилые зоны проектируются с гардеробными. Альшаева добавила, что популярен евроформат с объединенной кухней-гостиной, но спальни остаются изолированными.

Ранее сообщалось, что кладовки в новостройках Петербурга стали популярнее на 16,7%.

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