Средняя площадь квартир в новостройках Петербурга сократилась на 3 квадратных метра

По данным ЕРЗ, в России средний метраж квартиры — 48,7 кв. м, но в Петербурге показатель ниже. Особенно заметно уменьшение площади студий: если раньше они занимали около 30 кв. м, то сейчас редко превышают 24–25 кв. м.
Анжелика Альшаева, коммерческий директор ГК "КВС", заявила, что спрос сместился в сторону доступного жилья. Покупатели чаще выбирают квартиры для первой недвижимости или сдачи в аренду. Застройщики адаптируют проекты под снижение платежеспособности.
Мария Орлова, коммерческий директор ГК "А101" в Петербурге, отметила, что тенденция затронула все классы жилья. Даже в бизнес-сегменте теперь появляются студии и компактные одно- и двухкомнатные квартиры, хотя раньше стандартом считались площади от 100 кв. м.
Орлова подчеркнула, что функциональность сохраняется: в компактных санузлах остаются ванны и раковины, а жилые зоны проектируются с гардеробными. Альшаева добавила, что популярен евроформат с объединенной кухней-гостиной, но спальни остаются изолированными.
Ранее сообщалось, что кладовки в новостройках Петербурга стали популярнее на 16,7%.
Фото: Pxhere
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