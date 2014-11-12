Кладовки в новостройках Петербурга стали популярнее на 16,7%

Аналитики фиксируют рост спроса на дополнительные помещения для хранения на фоне уменьшения средних площадей жилья в новостройках.

Согласно данным аналитического сервиса bnMAP.pro, в Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост спроса на кладовые помещения в новостройках. В течение первого полугодия 2025 года количество сделок с кладовками увеличилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Ленинградской области показатель составил 14,3%.

"Эксперты сообщают, что кладовки становятся популярнее по мере сокращения площади квартир в новых домах", - отмечается в исследовании. Всего в Петербурге было заключено 2,2 тысячи сделок, из которых 1,4 тысячи пришлось на новостройки. В Ленобласти за этот же период продали 800 кладовых помещений.

Средний размер кладовых пространств демонстрирует положительную динамику: в Северной столице площадь увеличилась на 2,4% до 4,3 квадратных метров, в регионе рост составил 7,9% до 4,1 квадратных метров. Специалисты связывают эту тенденцию с двумя ключевыми факторами: растущей популярностью компактного жилья среди покупателей и экономической выгодой для застройщиков, которые получают возможность монетизировать технические площади.

Ранее сообщалось, что Таиланд возглавил рейтинг стран, где россияне покупают жилье.

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