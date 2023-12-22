Более 60-ти электрозаправок откроют в Петербурге в 2024 году

Инвесторам также будут предоставлены субсидии для строительства зарядных станций.

В Петербурге до конца 2024 года планируют открыть 61 зарядную станцию для электромобилей, приблизив общее количество станций к четырем сотням. Основная часть из них будет расположена на парковках бизнес-центров и ТРЦ. Об этом сообщил председатель городского комитета по энергетике Роман Балуев на заседании комиссии ЗАКСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Финансирование открытия станций будет осуществляться за счет городского и федерального бюджетов, которые компенсируют до 60% расходов на приобретение зарядных станций в пределах 1,86 млн рублей и до 30% на установку станций с лимитом в 900 тыс. рублей. Инвесторам также будут предоставлены субсидии для строительства зарядных станций.

На данный момент в Санкт-Петербурге большинство действующих зарядных станций принадлежат ПАО "Россети ЛенЭнерго", остальные находятся в собственности частных инвесторов. По словам Балуева, в городе на Неве на каждую станцию приходится примерно десять электромобилей, а общее количество электромобилей зарегистрированных в городе составляет менее трёх тыс.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в тестовом режиме ввели ночной тариф для зарядки электромобилей.

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