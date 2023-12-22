В Петербурге в тестовом режиме ввели ночной тариф для зарядки электромобилей

Стоимость зарядки для электрокаров с 08:00 до 00:00 составляет 22 рубля за кВт/ч, а с 00:00 до 08:00 – 15 рублей за кВт/ч.

Компания "Россети Ленэнерго" в тестовом режиме ввела ночной тариф для зарядки электромобилей на 10 электрозарядных станциях (ЭЗС) Петербурга. Он будет работать до 26 марта, сообщили на сайте организации 29 февраля.

Стоимость зарядки для электрокаров с 08:00 до 00:00 составляет 22 рубля за кВт/ч, а с 00:00 до 08:00 – 15 рублей за кВт/ч.

Ночной тариф действует на следующих ЭЗС:

– Большой проспект В. О., 68;

– набережная Обводного канала, 118;

– улица Байконурская, 14;

– Константиновский проспект, 1;

– 27-я линия В. О., 8;

– Северный проспект, 32;

– ТК "Меркурий" (улица Савушкина, 141);

– Таврический переулок, 13;

– улица Подковырова, 1;

– Пискаревский проспект, 59А.

Помимо этого, отмечается, что компания "Россети Ленэнерго" установила в Петербурге и Ленобласти 73 ЭЗС, из них 62 предназначены для быстрой зарядки автомобилей.

Многие автовладельцы предпочитают заряжать свои электромобили именно в ночное время, и ночной тариф – это новая мера, благодаря которой поездки на электрокарах для горожан станут еще более выгодными. Игорь Кузьмин, генеральный директор компании "Россети Ленэнерго"

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Фото: pxhere