На Кременчугской улице заработал зарядный хаб для электромобилей

Новый хаб стал вторым в городе.

В центре Петербурга на Кременчугской улице, между домами 13 и 17, появился зарядный хаб для электромобилей. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике 8 февраля.

Новый хаб стал вторым в городе, но для центральной части Петербурга – первым. Сегодня площадку осмотрели председатель комитета по энергетике Станислав Протасов и председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Зарядный хаб создан "Яндекс.Заправками" и компанией "Балтийские сети ЭЗС". В пространстве установлено 5 станций "быстрой" зарядки на 10 машин. Время полной зарядки составляет от 30 до 60 минут. Воспользоваться хабом получится с помощью приложения "Яндекс.Заправки".

В декабре прошлого года на юго-западе Петербурга открылся первый зарядный хаб на 10 станций. Он работает адресу: дорога на Турухтанные острова, 14к2. Всего в городе действуют 227 электрических зарядных станций различной мощности. В рамках инициативы социально-экономического развития РФ "Электромобиль и водородный автомобиль" в 2024 году намерены ввести еще 61 "быструю" зарядную станцию.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга