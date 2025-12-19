  1. Главная
Водительница Changan перекрыла проезд для машин "скорой" на Кременчугской улице
Сегодня, 16:49
145
Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти обратили внимание на публикацию в социальных сетях, где сообщалось о водительнице автомобиля Changan, которая перекрыла проезд для машин скорой помощи Боткинской больницы. Инцидент произошел на Кременчугской улице. 

Нарушительницей оказалась 32-летняя местная жительница, с ней провели разъяснительную беседу о недопустимости такого поведения. В отношении автоледи вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ. 

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем – это не только право, но и большая ответственность, требующая уважения ко всем участникам дорожного движения, особенно к тем, кто спешит на помощь. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: водитель BMW устроил опасный заезд около ТЦ в Колпинском районе. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, кременчугская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

