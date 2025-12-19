Водительница Changan перекрыла проезд для машин "скорой" на Кременчугской улице

В отношении автоледи вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти обратили внимание на публикацию в социальных сетях, где сообщалось о водительнице автомобиля Changan, которая перекрыла проезд для машин скорой помощи Боткинской больницы. Инцидент произошел на Кременчугской улице.

Нарушительницей оказалась 32-летняя местная жительница, с ней провели разъяснительную беседу о недопустимости такого поведения. В отношении автоледи вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем – это не только право, но и большая ответственность, требующая уважения ко всем участникам дорожного движения, особенно к тем, кто спешит на помощь. Пресс-служба ГАИ

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти