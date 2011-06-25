Зарядный хаб включает в себя десять станций отечественного производства.

На юго-западе Петербурга появился хаб для зарядки электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.

Зарядный хаб включает в себя десять станций отечественного производства Корпорации "ПСС" мощностью 150 кВт каждая. Хаб находится по адресу: дорога на Турухтанные острова, д.14 к. 2, на территории автомобильной парковки.

Каждая зарядная станция оснащена тремя разъемами (1 CCS + 2 GBT) и предназначена для одновременного заряда аккумуляторов трёх автомобилей в режимах быстрой зарядки.

На сегодняшний день на территории Санкт-Петербурга действуют 192 электрических зарядных станции различной мощности.

Ранее стало известно, что в Петербурге планируют восстановить советский электромобиль "Лимпопо".

Видео: Комитет по энергетике