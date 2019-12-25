В Петербурге планируют восстановить советский электромобиль "Лимпопо"

Работы над проектом электрической версии советского автомобиля "Лимпопо" возобновятся в ближайшее время.

Электрическую версию советского автомобиля "Лимпопо" планируют восстановить в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС сыновья конструктора СССР Геннадия Хаинова – Александр Екатеринчев и Даниил Хаинов.

Проект заморожен с 1987 года. Мы сначала хотели покрасить ее и привести в такой вид, чтобы эту машину можно было просто поставить в музей. Но потом подумали, почему бы не сделать так, чтобы она еще и ехала своим. Даниил Хаинов

Как рассказал Александр Екатеринчев, работы над проектом электрической версии советского автомобиля "Лимпопо" возобновятся в ближайшее время. Дизайн автомобиля выполнен в стилистике минивэна "Охта". Автомобиль был спроектирован в двух вариантах: с бензиновым двигателем и с электрическим приводом. И в том, и в другом случае ведущей была задняя ось. В варианте с бензиновым двигателем М67-36 от мотоцикла "Урал" мотор

Многие автоэксперты отмечали, что "Лимпопо" опередил мировые разработки с точки зрения концепции городского автомобиля. Его называли советским прообразом Smart, который Mercedes выпустил в 2000-х годах.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)