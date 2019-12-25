Автомобилистам рассказали, как изменились за год цены на подержанные иномарки

С уходом из России многих мировых производителей поставки новых автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины стали расти.

Еще недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за один миллион рублей. С уходом из России многих мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины стали расти.

К лету 2023 года российские дилеры распродали запасы седанов со складов "Логан", "Рио" и "Солярис", а также лифтбеков "Поло" и "Рапид". Поставки по параллельному импорту сосредоточились на премиальных автомобилях, так как у потенциальных покупателей бюджетных моделей нет возможности переплачивать за логистику и таможенные сборы.

Портал 110km.ru проанализировал собственную базу объявлений о продаже автомобилей и выяснил, как за год изменились цены трехлетних некогда популярных моделей.

Например, за последний год на вторичном рынке Volkswagen Polo 2020 года подорожал на 24% и сейчас трехлетний автомобиль стоит порядка 1,8 млн рублей. Более подробную информацию можно найти на портале 110km.ru.

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