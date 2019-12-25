"Единая Россия" получила более 64% на выборах в Заксобрание Ленобласти

По итогам выборов в Заксобрание Ленобласти "Единая Россия" взяла 19 мандатов.

Избирательная комиссия Ленинградской области 23 сентября приняла постановления о результатах выборов депутатов Законодательного собрания восьмого созыва. По итогам голосования общеобластной список "Единой России" получил 64,11%, что принесло партии 19 мандатов.

Согласно данным Леноблизбиркома, ЛДПР набрала 11,85% и получила 3 мандата. КПРФ с результатом 8,68% завоевала 2 мандата. "Новые люди" получили 6,19% и один мандат. В выборах депутатов Заксобрания Ленинградской области восьмого созыва приняли участие 884 892 избирателя. Это составляет 62,82% от числа граждан, включенных в списки.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября прошли выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в них участвовали жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки по федеральному округу вошли 10 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", Российская экологическая партия "Зеленые" и Партия прямой демократии.

Параллельно состоялись выборы в законодательные собрания 39 регионов. Также прошли выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 8 регионах — прямые, в 3 — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежали около 23 тысяч мандатов.

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Фото: Piter.TV