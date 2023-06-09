Работа вместо отпуска: чем грозит отказ россиян от положенного отдыха

Постоянный отказ от отдыха приводит к накоплению хронической усталости и стресса.

Граждане России стали чаще откладывать отпуск из-за работы, ради дополнительного заработка и страха потерять контроль над рабочими процессами. Кризисный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с 360.ru объяснила, чем может обернуться привычка постоянно переносить отдых.

По словам эксперта, физиологически человек через шесть месяцев активной работы уже чувствует значительное снижение работоспособности. При отсутствии отпуска в течении года, он получит сильное выгорание.

Сулим отметила, что регулярных выходных недостаточно для полноценного восстановления. Из-за постоянного накапливания напряжения организму необходим продолжительный перерыв. Причем несколько дней без рабочих задач также помогут расслабиться и снизить риск выгорания

Однако, если работать без отпуска больше одного года, для восстановления может потребоваться долгое время. На фоне постоянного стресса могут появиться хроническая усталость и психосоматические проблемы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)