Глава Крыма заявил, что курортный сезон на полуострове пройдет "в урезанном варианте"

Сергей Аксенов рассказал о препятствиях для отдыхающих.

Транспортные ограничения и информационный фон негативно скажутся на туристическом потоке в Крым в 2023 году. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Крым-24" сделал губернатор полуострова Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что сезон летних отпусков в республике будет организован в "урезанном формате". Чиновник добавил, что путешественникам ничего не угрожает, так как вопросы безопасности находятся в приоритете у властей и защита организована на высоком уровне.

Так или иначе видим, что у нас <...> и аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае. Автомобильным транспортом вот люди едут. Люди не хотят где-то, опасения все равно какие-то есть Сергей Аксенов, глава Крыма

Сергей Аксенов добавил, что для компаний туристической отрасли, которые не станут сокращать сотрудников, предусмотрена материальная поддержка в виде компенсации зарплат. На такие нужды из федерального бюджета в регион будет направлено свыше 2,5 миллиардов рублей. По результатам летнего периода чиновники оценят обстановку в сфере туризма и выработают меры поддержки.

Глава Крыма заявил, что ополчение подготовилось для защиты региона от внешних угроз.

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