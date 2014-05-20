Глава Крыма заявил, что ополчение подготовилось для защиты региона от внешних угроз

Сергей Аксенов оценил готовность региона к защите от нападений.

На территории российского полуострова сформировано местное ополчение, которое будет реагировать в случае возникновения внешних угроз для региона. Работа и действия этого ополчения согласованы с правоохранительными органами в республике. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24" сделал губернатор Крыма Сергей Аксенов. Чиновник добавил, что специалисты обладают достаточным количеством сил и средств для реализации поставленных перед ними задач по безопасности.

У нас уже все командиры назначены, которые вместе с военными побывали в своих зонах ответственности непосредственно. Выезжали все - я имею в виду по Крыму непосредственно - на все линии фортификации, все закрепились. Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов заявил, что Крым готов к любому развитию событий при контрнаступлении ВСУ.

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