Аксенов заявил, что Крым готов к любому развитию событий при контрнаступлении ВСУ

Крым готов к любому сценарию развития событий в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины на территорию. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым-24" рассказал российский губернатор Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что на передовой линии военнослужащие Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках смогут выдержать натиск противника, а также "добудут результат".

Ничего им здесь не светит, и могу сказать крымчанам гарантированно - никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все эти подонки, вся эта шваль, которая говорит, что ноги будет здесь мыть - самое большее, в тюрьме, в тюремной камере. В лучшем случае для них. Никого здесь ничего не ждет.

Сергей Аксенов, глава Крыма