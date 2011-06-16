Аксенов заявил, что Крым готов к любому развитию событий при контрнаступлении ВСУ

Крым готов к любому сценарию развития событий в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины на территорию. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым-24" рассказал российский губернатор Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что на передовой линии военнослужащие Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках смогут выдержать натиск противника, а также "добудут результат".
Ничего им здесь не светит, и могу сказать крымчанам гарантированно - никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все эти подонки, вся эта шваль, которая говорит, что ноги будет здесь мыть - самое большее, в тюрьме, в тюремной камере. В лучшем случае для них. Никого здесь ничего не ждет.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Глава республики заявил, что российский регион научился успешно пресекать попытки Вооруженных сил Украины атаковать беспилотными летательными аппаратами местную инфраструктуру.
Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов.
Фото и видео: Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма
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