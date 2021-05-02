Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов

Сергей Аксенов рассказал о си туации с водой на полуострове.

Воду из Северо-Крымского канала закачивают в водохранилища региона, в которых еще остались резервы. Об этом глава республики Сергей Аксенов в четверг сообщил журналистам. Эксперт пояснил, что параллельно совместно с федеральным центром властями региона прорабатываются возможности восстановления подачи воды в Крым из реки Днепр. Чиновник пояснил, что на текущий момент вода в Северо-Крымском канале остается на прежнем уровне,тно со временем этот уровень обмелеет.

Предпринимаем меры, чтобы максимально закачать воду во все водохранилища. Как только вопросы безопасности решат, на реке Днепр будут установлены насосы, которые обеспечат подачу до 40 кубометров в секунду в Северо-Крымский канал. Это позволит полностью обеспечить мелиорацию на территории республики. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор полуострова добавил, что технически это сделать достаточно просто, так как у специалистов нет необходимости тянуть трубопровод на большие расстояния. Самым дорогостоящим моментом остает ся покупка насосного оборудования, которое требуется разместить на Днепре.

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Фото и видео: Вконтакте / РИА Новости Крым