Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области

Сергей Аксенов рассказал о помощи жителям Шебекинского и Грайворонского округов.

Крымский полуостров готов оказать помощь Белгородской области и принять на летний отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Соответствующее заявление местным журналистам сделал глава российского региона Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что помощь будет предоставлена "братскому региону без вопросов". Глава Крыма пояснил, что если в оздоровительных учреждениях и местах отдыха будут появляться свободные места, то власти предложат жителям Белгородской области направить туда еще большее количество детей.

Мы с Вячеславом Владимировичем Гладковым говорили на следующий день после того, как у них там диверсионная группа побывала. Предложил помощь. До тысячи детей Крым заберет. Сергей Аксенов, глава Крыма

На ремонт крымских дорог выделят 6,7 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Крым