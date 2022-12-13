  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:18
46
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На ремонт крымских дорог выделят 6,7 млрд рублей

0 0

Сергей Аксенов рассказал о планах по восстановлению автомобильного полотна на полуострове.

На ремонт дородного полотна на российском полуострове федеральное правительство выделит 6,7 миллиарда рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании в регионе сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что мероприятия начнутся на автомобильных трассах в местных муниципальных образованиях. ранее такое решение принял глава государства Владимир Путин, после чего его одобрили члены кабинета министров. Чиновник рассказал о задаче властей привлекать подрядчиков по проведению работ, которые имеют оборотные денежные средства для реализации задач.

"Благодаря решению Президента и поддержке федерального Правительства Республика Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского.

Фото и видео: Telegram / Сергей Аксенов

Теги: крым, ремонт дорог, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии