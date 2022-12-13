На ремонт крымских дорог выделят 6,7 млрд рублей

Сергей Аксенов рассказал о планах по восстановлению автомобильного полотна на полуострове.

На ремонт дородного полотна на российском полуострове федеральное правительство выделит 6,7 миллиарда рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании в регионе сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что мероприятия начнутся на автомобильных трассах в местных муниципальных образованиях. ранее такое решение принял глава государства Владимир Путин, после чего его одобрили члены кабинета министров. Чиновник рассказал о задаче властей привлекать подрядчиков по проведению работ, которые имеют оборотные денежные средства для реализации задач.

"Благодаря решению Президента и поддержке федерального Правительства Республика Крым получит около 6,7 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях. Сергей Аксенов, глава Крыма

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Фото и видео: Telegram / Сергей Аксенов