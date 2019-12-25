На Дворцовой площади введут ограничения из-за культурного форума

Движение у Дворцовой и Театральной площадей изменят с 19 сентября.

В Петербурге с 19 сентября начнут действовать временные ограничения движения в районе Дворцовой и Театральной площадей. Меры связаны с проведением XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. На набережной Мойки вдоль домов 6-8 по Дворцовой площади с 19 сентября запретят остановку, а с 20 по 27 сентября здесь сузят проезжую часть.

С 22 сентября ограничения затронут проезд вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади: остановка будет запрещена, а с 23 по 26 сентября движение полностью перекроют. 23 сентября запрет на остановку введут на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки, а с 24 по 26 сентября на этом участке сузят проезжую часть. На Театральной площади остановку ограничат 24 сентября, а 25 сентября закроют проезд вдоль дома 1.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября. Организаторы представили деловую программу 14 сентября. В нее вошли, в частности, сессия под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, заседание координационного совета по культуре при Минкультуры России и церемония вручения Эрмитажной премии.

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Фото: Piter.TV