В результате падения на трассе "Кола" загорелся мотоцикл

В Лодейнопольском районе Ленинградской области накануне днем произошло ДТП с мотоциклистом. По данным ГКУ "Леноблпожспас", на 234-м километре трассы "Кола" водитель байка Nordwing не справился с управлением и упал на проезжей части, в результате чего загоралось топливо.
Мотоциклиста госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работал личный состав 132‑й пожарной части Лодейнопольского отряда. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
В целом за сутки в регионе случилось 18 пожаров и пять ДТП, добавили в учреждении.
Ранее на Piter.TV: в ДТП в поселке Мшинская погибла 13-летняя девочка, находившаяся на заднем сиденье авто без ремня безопасности.
Фото: Piter.TV
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