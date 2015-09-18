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В результате падения на трассе "Кола" загорелся мотоцикл
Сегодня, 9:24
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В результате падения на трассе "Кола" загорелся мотоцикл

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Байкера госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области накануне днем произошло ДТП с мотоциклистом. По данным ГКУ "Леноблпожспас", на 234-м километре трассы "Кола" водитель байка Nordwing не справился с управлением и упал на проезжей части, в результате чего загоралось топливо. 

Мотоциклиста госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работал личный состав 132‑й пожарной части Лодейнопольского отряда. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

В целом за сутки в регионе случилось 18 пожаров и пять ДТП, добавили в учреждении. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП в поселке Мшинская погибла 13-летняя девочка, находившаяся на заднем сиденье авто без ремня безопасности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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