В ДТП в поселке Мшинская погибла 13-летняя девочка

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Лужском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 19 июля на трассе "Осьмино — Хилок" в поселке Мшинская водительница автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП скончалась 13-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сиденье без ремня безопасности, остальные не пострадали. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить водителя Toyota, который сбил пешехода и скрылся. Виновнику ДТП вменяют п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Фото: Piter.TV