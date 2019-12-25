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В Петербурге будут судить водителя Toyota, который сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 13:20
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В Петербурге будут судить водителя Toyota, который сбил пешехода и скрылся

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В результате аварии пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Кронштадта. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. 

Как рассказали 17 июля в надзорном ведомстве, в сентябре прошлого года водитель автомобиля Toyota сбил мужчину на Богатырском проспекте и скрылся с места ДТП. Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в аварии на съезде с Володарского моста пострадал байкер. У мотоциклиста зафиксировали ушибы и гематомы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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