В Петербурге будут судить водителя Toyota, который сбил пешехода и скрылся

В результате аварии пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Кронштадта. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали 17 июля в надзорном ведомстве, в сентябре прошлого года водитель автомобиля Toyota сбил мужчину на Богатырском проспекте и скрылся с места ДТП. Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV