Цены на зимнюю "переобувку" шин к зиме в Петербурге подскочили на 20%

Сергей Петриченко, возглавляющий комитет по благоустройству Петербурга, настоятельно рекомендовал автовладельцам воздержаться от поездок, если они не успели поменять летние шины на зимние, ввиду неблагоприятных погодных условий и риска образования гололёда. "РБК Петербург" провел исследование, выяснив среднюю стоимость подготовки автомобилей к зимнему сезону в северной столице.

Согласно данным аналитической службы "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформы ОФД", средняя цена услуг шиномонтажа для легковых автомобилей в октябре текущего года достигла 3,2 тыс. руб., увеличившись почти на одну пятую относительно аналогичного периода предыдущего года. Одновременно количество обращений выросло на 19%.

Рост расходов обусловлен тенденцией приобретения транспортных средств с крупными колёсными дисками, особенно популярных среди владельцев внедорожников и кроссоверов. По словам представителей аналитического центра, наиболее востребованными являются услуги замены резины размером от 17 до 19 дюймов.

Специалисты также связывают увеличение числа клиентов автосервисов с неблагоприятными погодными условиями в течение месяца. Несмотря на сокращение продаж новых зимних покрышек примерно на десятую долю, водители активно меняют резину перед наступлением зимы.

Официальный дилерский центр "Максимум" подтвердил рост тарифов на переоборудование автомобилей осенью 2024 года на уровне около 20%. Средняя стоимость обслуживания популярных моделей теперь достигает приблизительно 5,5 тыс. рублей.

Фото: Pxhere