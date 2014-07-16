Петербургских водителей, не сменивших шины на зимние, попросили воздержаться от поездок

На уборку улиц и тротуаров вышли более 1 тыс. специалистов ручного труда и 725 единиц техники.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко напомнил, что синоптики предупреждают о приближении осадков 18 ноября. В связи с этим водителей, не сменивших летние шины на зимние, просят воздержаться от поездок.

С учетом прогноза погоды сотрудники комитета и предприятий, подведомственных комитету по благоустройству, просят водителей, не сменивших летний комплект шин на зимние, воздержаться от поездок! Сергей Петриченко, председатель петербургского комблага

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)