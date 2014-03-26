  1. Главная
Во вторник в Петербурге выпадет от 2 до 5 сантиметров снега
Сегодня, 15:46
Однако снежный покров все равно пока будет подтаивать.

На этой неделе через территорию Ленобласти и Петербурга пройдет серия небольших циклонов. Ожидаются снегопады: 18 ноября выпадет от 2 до 5 сантиметров осадков, рассказал синоптик Александр Колесов. 

Однако снежный покров все равно пока будет подтаивать, поскольку температура воздуха от слабого минуса перейдет к положительным значениям. 

В последующие дни недели, включая и выходные дни, снег будет идти практически каждый день, но с перерывами, и интенсивность его на сегодняшний день незначительная, хотя несколько сантиметров снега тоже может выпадать. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти убрали первый снег. 

Фото: Piter.TV 

