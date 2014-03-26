Во вторник в Петербурге выпадет от 2 до 5 сантиметров снега

Однако снежный покров все равно пока будет подтаивать.

На этой неделе через территорию Ленобласти и Петербурга пройдет серия небольших циклонов. Ожидаются снегопады: 18 ноября выпадет от 2 до 5 сантиметров осадков, рассказал синоптик Александр Колесов.

Однако снежный покров все равно пока будет подтаивать, поскольку температура воздуха от слабого минуса перейдет к положительным значениям.

В последующие дни недели, включая и выходные дни, снег будет идти практически каждый день, но с перерывами, и интенсивность его на сегодняшний день незначительная, хотя несколько сантиметров снега тоже может выпадать. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV