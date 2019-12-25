Власти Петербурга отклонили заявку на митинг коммунистов 7 ноября

1. Коммунисты пожаловались на отказ в проведении митинга у Финляндского вокзала.

Партия "Коммунисты России" не сможет провести митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге 7 ноября. Власти отказали организации в согласовании мероприятия, сообщил ее руководитель Сергей Малинкович.

По словам лидера партии, заявку подали в установленный срок и оформили в соответствии с требованиями, однако получили отказ по формальным основаниям. Малинкович также заявил, что представителям организации не предложили обсудить ситуацию или рассмотреть альтернативные площадки.

При этом проводить несогласованную акцию партия не планирует. Малинкович выразил недовольство решением и отметил, что отказ, по его мнению, не способствует объединению патриотических сил.

Ранее, 3 октября, представители петербургского отделения КПРФ собрались на Марсовом поле без согласования с властями. Акция была посвящена памяти погибших во время событий 1993 года в Москве. Прибывшие сотрудники полиции попросили участников разойтись, а с организаторами провели беседу.

Вопрос о площадках для публичных мероприятий также обсуждался в Законодательном собрании Петербурга. 21 октября депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий сокращение минимального числа гайд-парков с 4 до 2.

Инициатива предполагает исключение из перечня площадок на площади Ленина у Финляндского вокзала, в сквере Николая Львова, Пионерском парке и саду Девятого Января. Среди причин пересмотра списка названы расходы городского бюджета на организацию публичных мероприятий и необходимость обеспечения безопасности. Сейчас в Петербурге официально предусмотрено 8 гайд-парков.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

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