В Москве задержали подозреваемого в краже имущества на 48,4 млн рублей в Ленобласти

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Оперативники Петербурга задержали в Москве подозреваемого в краже имущества почти на 48,5 млн рублей в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России.

В полицию 12 сентября поступила информация о том, что вещи были похищены из частного дома в поселке Ленинское. Туда неизвестный попал через несовершеннолетнюю дочь владельца. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В результате установили местонахождение злоумышленника: он оказался в столице. В рамках служебной командировки на Рязанском проспекте поймали 20-летнего подозреваемого. В настоящее время правоохранители выясняют, есть ли у него соучастники.

Ранее на Piter.TV: сотрудница ПВЗ и ее знакомый похитили товары на 650 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV