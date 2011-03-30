В Крестах спроектируют офисы и восстановят церковь

Гендиректор НИиПИ Спецреставрация отметил, что благоустройство территории потребует особого подхода.

Проекты первых объектов в комплексе бывшей одиночной тюрьмы Кресты проходят согласование в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, сообщил на конференции Не только архитектор генеральный директор НИиПИ Спецреставрация Игорь Пасечник.

По данным ДП, речь идёт о пяти корпусах под офисы, торговлю и общепит. Параллельно проектируется восстановление церкви, которая будет открыта для всех. Пасечник подчеркнул, что сейчас актуален вопрос благоустройства, которого изначально здесь не было задумано. По его словам, новый облик территории должен создать приятное для горожан пространство с иной атмосферой и иным духом.

Архитектор Наринэ Тютчева отметила, что опасность кроется в слишком быстром переходе от тюремного прошлого к современной жизни, и предложила некий переходный карантинный период. По её мнению, искусство способно исцелить такие раны. Преобразованием бывшей тюрьмы Кресты на Арсенальной набережной занимается ГК КВС, выкупившая объект в марте прошлого года за 1,136 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"