Ликсутов: роверы в будущем смогут самостоятельно заезжать в лифты домов в Москве

В Москве сообщили о планах по развитию технологий доставки.

Российские власти в Москве совместно с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые смогут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился заместитель мэры столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Чиновник из городской администрации пояснил, что массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач. Прежде всего речь идет о безопасности населения.

Мы вместе с коллегами-разработчиками роверов работаем над тем, чтобы он при вашем согласии во время доставки какого-то товара мог взаимодействовать с лифтом и подняться на ваш этаж. Это будущее, но мы уже сейчас об этом задумываемся, чтобы автоматическая доставка была встроена в транспортную экосистему города. Максим Ликсутов, замглавы Москвы

В настоящее время отечественные компании-разработчики оснащают тестовые модели датчиками, камерами и алгоритмами. такие технологические решения позволяют роверам ориентироваться в пространстве, строить карту здания и избегать препятствий. Аналогичный принцип работы фиксируется у роботов-уборщиков. По заданному алгоритму устройства добираются на лифте до этажей, в которых нужно навести порядок в общих зонах.

После обновления на Ленинградском вокзале появились цифровая навигация.

Фото: Telegram / ТАСС