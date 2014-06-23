Почему техника в лизинг выгоднее кредита: налоговые нюансы и защита от простоев

Для молодых компаний получение средств возможно при условии прозрачности экономики сделки, наличия контрактов и ликвидности самого актива.

Приобретение оборудования ставит руководителей перед выбором между сохранением оборотного капитала и немедленным расширением. Как отмечает портал 110km.ru, привычные схемы финансирования скрывают риски, способные подорвать финансовую устойчивость компании.

Покупка за собственные деньги – это самый простой путь, лишенный процентов, но требующий изъятия всей суммы из оборота сразу. Это делает бизнес уязвимым к кассовым разрывам, так как после покупки остаются расходы на топливо, страховку и зарплаты. Эксперты рекомендуют этот метод только при наличии значительного запаса ликвидности. Банковский кредит предполагает распределение платежей во времени, но требует жесткого залога и фиксированного графика, который не учитывает сезонность бизнеса. Кроме того, вся сумма НДС уплачивается в бюджет сразу со стоимости техники, хотя её можно предъявить к вычету в текущем квартале.

Лизинг выступает наиболее гибким инструментом. Аванс может составлять от 5%, а график выплат адаптируется под денежные потоки (например, снижение зимой для строительных компаний). Главное преимущество – равномерный вычет НДС с каждого платежа, что снижает разовую налоговую нагрузку. Платежи уменьшают налогооблагаемую прибыль, позволяя технике "оплачивать саму себя" в пиковые сезоны.

Для молодых компаний получение средств возможно при условии прозрачности экономики сделки, наличия контрактов и ликвидности самого актива. Сегодня лизинг охватывает не только транспорт, но и производственные линии, работая как с новыми, так и с подержанными активами (сделка занимает 1–2 дня). Также российские лизингодатели активно сопровождают внешнеэкономические сделки, помогая с проверкой поставщиков и таможней. По данным аналитиков, грамотный выбор схемы финансирования становится ключевым фактором выживания бизнеса в условиях нестабильной экономики.

Ранее водителям рассказали, почему нельзя пить обезболивающие за рулем и как не навредить здоровью.

Фото: Magnific (peoplecreations)