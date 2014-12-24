Речные перевозчики Петербурга готовят масштабное обновление

Уже имеющиеся электросуда будут перераспределены.

Речные перевозчики Петербурга готовятся к масштабному обновлению флота в предстоящем сезоне. Как пишет издание "Деловой Петербург", компания "ВодоходЪ" спустит на воду новое электрическое судно серии "Москва 2.0".

Уже имеющиеся электросуда будут перераспределены. "Ломоносов" пришвартуют на зиму у стен Петропавловской крепости – в будущем судно будет работать в формате ресторана. В свою очередь, теплоход "Орешек", вышедший на линии в июле, отправится в Москву из-за более подходящих условий для его работы в столичной акватории.

Параллельно о планах развития заявила компания "Астра Марин". Оператор заверил, что к 2027 году горожанам станут доступны новые водные маршруты, но детали проекта пока остаются коммерческой тайной.

Ранее мы сообщили о том, что доступ такси к выделенным полосам ограничат в Петербурге с 1 октября.

Фото: Piter.TV