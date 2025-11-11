В Колпинском районе открыли четвертое детское экологическое лесничество

Для профильного комитета эта инициатива имеет особое значение, поскольку теорию биологии невозможно заменить натурными исследованиями и пониманием хрупкости городской экосистемы.

В Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по благоустройству и школой № 589 Колпинского района. Свои подписи под документом поставили председатель комитета Сергей Петриченко и директор учебного заведения Владимир Пасынок.

На базе школы создано новое молодежное объединение – экологическое лесничество активистов "ЭКОЛАС 589". Инициативу уже поддержал начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Сергей Штрахов, пообещав взять шефство над юными экологами.

Для профильного комитета эта инициатива имеет особое значение, поскольку теорию биологии невозможно заменить натурными исследованиями и пониманием хрупкости городской экосистемы. В рамках партнерства перед участниками стоят три задачи: специалисты научат школьников правильно ухаживать за растениями, проводить санитарную обрезку и восстанавливать зеленые насаждения. Городской лес станет для ребят настоящей лабораторией под открытым небом для сбора данных.

Комитет берет на себя обязательства оказывать организационную помощь, согласовывать планы работ и поощрять самых активных участников. Уже в ближайшую субботу воспитанники "ЭКОЛАС 589" примут участие в акции "Посади лес" в Зеленогорске, где высадят 3,5 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.

Ранее мы сообщили о том, что в дежурную службу Комитета по благоустройству Петербурга внедрили технологии искусственного интеллекта.

Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга