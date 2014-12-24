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На Ольгинский пруд прилетел юный большой баклан

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На островах Финского залива гнездятся около 10 тыс. пар.

На Ольгинском пруду в Петербурге появилась птица с изумрудными глазами. Как рассказал известный биолог Павел Глазков 4 сентября, это большой баклан. 

У взрослых особей общая окраска оперения черного цвета. А здесь у пернатого хорошо заметно светлое брюхо – это означает, что к нам прилетел подросший птенец. 

В отличие от большинства водоплавающих, у баклана не развита копчиковая железа, поэтому его оперение не имеет специальной смазки и быстро намокает. Каждый раз после ныряния перья птицы нуждаются в тщательной просушке. 

Павел Глазков, биолог 

На островах Финского залива гнездятся около 10 тыс. пар больших бакланов, в город на Неве чаще всего залетают именно молодые птицы. 

Ранее на Piter.TV: в Приозерском районе барсук попал на видео во время утреннего расслабления перед сном. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: павел глазков, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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