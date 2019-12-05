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Названы самые популярные видео 2019 года на YouTube

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Лидер рейтинга собрал 25 млн просмотров.

Представители "Google Россия" назвали самые просматриваемые видео русскоязычного YouTube в 2019 году. 

Топ возглавил ролик блогера  Сыендука под названием "Чинилы и большой секрет". Пародию на мультфильм "Фиксики" посмотрело более 25 млн просмотров. На втором месте расположился трехчасовой фильма журналиста Юрия Дудя "Беслан. Помни" (18 млн просмотров), а на третьей строчке оказалось интервью певицы Билли Айлиш в шоу "Вечерний Ургант" (15 млн просмотров). 

Также в десятку самых просматриваемых роликов на русском YouTube попало выступление комика Павла Воли и других резидентов Comedy Club, новые серии настоящих "Фиксиков", обзор блогера BadComedian на фильм "Т-34" и т.д. 

Аналитики Google также представили список самых популярных музыкальных видео. На первых местах расположились клипы Александр Реввы  "Зацепила" (149 млн просмотров) и "Алкоголичка" (126 млн просмотров). 

Видео: YouTube / 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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