Александр Медведев: оскорбившие Дзюбу фанаты не должны посещать стадионы

Гендиректор "Зенита" внес предложения, которые позволят избежать частые оскорбления игроков.

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" прокомментировал ситуацию с оскорблениями фанатами Артема Дзюбы. Накануне болельщики в очередной раз начали скандировать обидные фразы в адрес петербуржца. Это произошло во время матча московского "Спартака" и екатеринбургского "Урала" в рамках 17-го тура РПЛ. Известно, что нелицеприятные фразы принадлежали поклонникам "красно-белых". До этого Дзюбу унижали на стадионе во время игры со сборной Сан-Марино.

По словам Александра Медведева, оскорбивших спортсмена болельщиков нужно отстранять от посещения матчей. Он добавил, что "понимает, откуда это идет", но Дзюбе все равно неприятно это слышать. Гендиректор клуба предложил ужесточить наказание за нецензурную брань на трибунах. Об этом сообщили "РИА Новости". Сейчас за данное правонарушение зрителю грозит штраф или запрет посещения сектора только на одну игру. Ранее по поводу оскорблений высказался Станислав Черчессов.

На данный момент в руководстве РПЛ заявили, что ведут проверку по данному инциденту. Собранные материалы будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дзюба в Instagram поздравил маму с праздником.

Фото: Piter.tv

