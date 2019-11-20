Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной объяснил, что Дзюба выполнил все поставленные ему задачи.

Станислав Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Артема Дзюбы. На футболиста из "Зенита" посыпались обвинения после прошедшего матча сборной России против Сан-Марино.

Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить заметил главный тренер команды

Он негативно прокомментировал оскорбительные речевки фанатов, находившихся на стадионе

Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести добавил специалист

Напомним, что сборной страны удалось выиграть у Сан-Марино с результатом 5:0. В данном матче Дзюба не отличился. Игрок не забил ни одного гола. Черчесов рассказал, что несмотря на недовольство болельщиков, сборная будет продолжать делать свою работу.

Матчи в рамках Евро-2020 состоятся с 12 июня по 12 июля. Несколько игр примет Санкт-Петербург.Команда из России досрочно вошла в турнир 13 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, кто из "Зенита" поедет на заключительные матчи Евро-2020.

Видео: YouTube/Diplomatrutube, delpinsky