Стало известно, кто из "Зенита" поедет на заключительные матчи Евро-2020

Пятерых петербуржцев пригласили в сборную России.

Пятеро футболистов "Зенита" вошли в состав российской сборной, которая отправится на заключительные матчи Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Об этом сообщается в официальном аккаунте спортивного мероприятия в Instagram. Среди петербуржцев, приглашенных в сборную, оказались нападающий Артем Дзюба, защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков и полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев.

В качестве вратарей в сборную позвали "динамовца" Антона Шунина, Сослана Джанаева из ФК "Сочи" и Гильерме Маринато из "Локомотива".

Также к команде присоединятся нападающий Николай Комличенко из ФК "Млада-Болеслав", защитники Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов"); полузащитники Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин из "Спартака", Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук из "Локомотива", Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа") и Денис Черышев ("Валенсия").

Сборная России готовится к двум матчам в середине ноября. 16 числа на "Газпром Арене" она сыграет против Бельгии, а 19 ноября отправится в Сан-Марино.

Ранее стало известно, что в Петербурге болельщики будут бесплатно ездить на игры Евро-2020.

Фото: Piter.TV