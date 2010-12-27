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В Петербурге болельщики будут бесплатно ездить на игры Евро-2020
Сегодня, 12:44
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге болельщики будут бесплатно ездить на игры Евро-2020

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Бесплатный проезд обеспечивается в городском общественном транспорте, включая метро и пригородные электрички.

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что в Петербурге болельщики будут бесплатно ездить на игры Евро-2020. Об этом сообщает Комитет по транспорту города. 

Отмечается, что футбольные фанаты смогут воспользоваться этим правом в общественном транспорте, включая метро и пригородные электрички.

"Право на бесплатный проезд по маршрутам спортивных соревнований предоставляется зрителям спортивных соревнований в день проведения матча чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в соответствии с указанной в билете на матч датой и действует в период с 0 часов дня проведения матча и до 23 часов 59 минут следующего дня без ограничений по количеству поездок",

—сказано в сообщении.

Отметим, что болельщики должны будут предъявить кондуктору персонифицированную карту зрителя, транспортную карту болельщика и билет на матч.

Ранее мы сообщали о том, что перед матчем "Зенита" с "Лейпцигом" будет играть музыка немецких классиков.

Фото:ВК/ Ландскрона | Фанаты "Зенита"

Теги: евро 2020, новости спб, общество, спорт, футбол в россии и европе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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