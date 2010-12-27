Перед матчем "Зенита" с "Лейпцигом" будет играть музыка немецких классиков

Матч состоится во вторник, 5 ноября.

Перед матчем "Зенита" с "РБ Лейпциг" на "Газпром Арене" будет звучать музыка немецких классиков. Традиционный фан-променад начнется с композиций Баха, Бетховена, Шуберта и Шумана. Развлекательную программу продолжит выступление кавер-группы Ramm"band и ансамбля "Лорелея". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Любителей прогрессивной музыки будет ждать сцена из "Черного рождества" от знаменитого фестиваля "Пиратская станция". Также на трибунах "Газпром Арены" пройдут различные мастер-классы, игры и соревнования.

Самые пунктуальные болельщики, явившиеся на матч в первые часы работы стадиона (с 19 до 20 часов), смогут выиграть билеты на домашние игры "Зенита" против "Лиона" и "Спартака".

Напомним, матч "Зенит" – "РБ Лейпциг" состоится во вторник, 5 ноября. Игра начнется в 20:55 на "Газпром Арене". Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба считает, что у "Зенита" есть все шансы обыграть противника.

Фото: fc-zenit.ru