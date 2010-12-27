Дзюба забил гол в матче "Зенит" - "Рубин"

Нападающий сине-бело-голубых закинул мяч в сетку "Рубина" на 79 минуте.

Во втором тайме матча "Зенит" - "Рубин", проходящего в рамках 17-го тура РПЛ Дзюба забил новый гол для своей команды. Он принял мяч на ближней штанге и с 12-и метров исполнил красивый удар в правый угол. Таким образом, на 79 минуте счет составляет 2:1 в пользу гостей.

Напомним, что матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в Казани на стадионе "Центральный". Хозяева поля "Рубин" играют с лидерами чемпионата - петербургским "Зенитом".

Предыдущий гол забил Евгений Марков.

Фото: ФК "Зенит".