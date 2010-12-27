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"Рубин" сравнял счет в матче с "Зенитом"
Сегодня, 15:35
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arteliseev

"Рубин" сравнял счет в матче с "Зенитом"

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На 66 минуте гол в ворота сине-бело-голубых забил Евгений Марков.

Во втором тайме матча "Зенит" - "Рубин", проходящего в рамках 17-го тура РПЛ игрок хозяев матча Евгений Марков смог сравнять счет. Он в касание с пяти метров закинул мяч в сетку Кержакова, ударив точно в левую штангу.

Напомним, что матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в Казани на стадионе "Центральный". Хозяева поля "Рубин" играют с лидерами чемпионата - петербургским "Зенитом".

Напомним, что по итогу первого тайма сине-бело-голубые ушли в раздевалку с преимуществом.

Фото: rubin-kazan.ru

Теги: зенит, рпл, рубин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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