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Сине-бело-голубые ведут по итогу первого тайма в матче с "Рубином"
Сегодня, 14:56
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arteliseev

Сине-бело-голубые ведут по итогу первого тайма в матче с "Рубином"

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По итогу тайма счет составил 1:0

В Казани на стадионе "Центральный" завершился первый тайм матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились команды "Зенит" и "Рубин".

По итогу первого тайма, который прошел без добавочного времени, и завершился на 45 минуте, счет составил 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Гол на восьмой минуте исполнил нападающий "Зенита" Сердар Азмун. 

По статистике матча, гости лучше владел мячом - 54%.

Также напомним, что на данный момент "Зенит" является фаворитом Лиги. Они имеют 39 очков. 

Ранее Piter.TV публиковал стартовый состав петербургской команды.

Фото: Twitter ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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