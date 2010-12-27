Сине-бело-голубые ведут по итогу первого тайма в матче с "Рубином"

В Казани на стадионе "Центральный" завершился первый тайм матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились команды "Зенит" и "Рубин".
По итогу первого тайма, который прошел без добавочного времени, и завершился на 45 минуте, счет составил 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Гол на восьмой минуте исполнил нападающий "Зенита" Сердар Азмун.
По статистике матча, гости лучше владел мячом - 54%.
Также напомним, что на данный момент "Зенит" является фаворитом Лиги. Они имеют 39 очков.
Ранее Piter.TV публиковал стартовый состав петербургской команды.
Фото: Twitter ФК "Зенит"
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