"Зенит" опубликовал стартовый состав на матч с "Рубином"

В субботу, 23 ноября, в 14:00 состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги , на котором встретятся петербургский "Зенит" и казанский "Рубин". Игра будет проходить на стадионе "Центральный" в городе Казань.
Сине-бело-голубые уже поделились стартовым составом на предстоящий матч:
Основа: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Мусаев, Ерохин, Мак, Сутормин.
Напомним, что сейчас сине-бело-голубые занимают лидирующую позицию в рейтинге РПЛ.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге отметили 35-летие первого чемпионства "Зенита".
Фото: ФК "Зенит".
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