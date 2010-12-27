"Зенит" опубликовал стартовый состав на матч с "Рубином"

Матч пройдет в рамках 17-го тура РПЛ.

В субботу, 23 ноября, в 14:00 состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги , на котором встретятся петербургский "Зенит" и казанский "Рубин". Игра будет проходить на стадионе "Центральный" в городе Казань.

Сине-бело-голубые уже поделились стартовым составом на предстоящий матч:

Основа: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Мусаев, Ерохин, Мак, Сутормин.

Напомним, что сейчас сине-бело-голубые занимают лидирующую позицию в рейтинге РПЛ.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге отметили 35-летие первого чемпионства "Зенита".

Фото: ФК "Зенит".