В Петербурге отметили 35-летие первого чемпионства "Зенита"

Петербургский клуб стал впервые чемпионов страны 21 ноября 1984-го года.

Накануне в Петербурге прошло торжественное мероприятие в честь юбилея победы футбольного клуба "Зенит" в чемпионате Советского Союза. Чествование ветеранов команды прошло на стадионе "Смена", сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Представитель Смольного отметил, что история российского и петербургского футбола неразрывно связана с "Зенитом". По словам Кириллова, руководство Северной столицы уделяет большое внимание футболу. Правительство города приняло решение о том, чтобы выделить земельный участок под спортивный объект для тренировок молодежного состава сине-бело-голубых.

В завершении вечера прошел товарищеский матч между ветеранами "Зенита-84" и городским правительством.

На мероприятии также присутствовал Александр Медведев. Ранее гендиректор "Зенита" рассказал о возможных трансферах игроков клуба.

Фото: gov.spb.ru