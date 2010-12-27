Гендиректор "Зенита" рассказал о возможных трансферах футболистов

У некоторых игроков клуба скоро истечет контракт.

Гендиректор сине-бело-голубых рассказал о возможных изменениях в составе команды. По словам Александра Медведева в эфире радиостанции "Зенит", обновление клуба не будет носить массовый характер.

Мужчина отметил, что костяк команды должен сохраниться. Часть игроков, которые сейчас находятся в аренде, могут вернуться, однако, когда это произойдет, неизвестно. Под вопросом находится Ригони, который выступает за "Сампдорию".

"Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду", - сказал Медведев.

В "Зените" ждут возвращения Малкома, а также Кокорина, который сейчас "тренируется и набирает форуму". Оптимистичных прогнозов насчет Лунева гендиректор пока не дал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" рассматривает Янне Андерссона на пост главного тренера клуба.

Фото: ФК "Зенит" / VK